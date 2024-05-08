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إقتصاد

للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مصرف مركزي اوروبي يخفض الفائدة

Lebanon 24
08-05-2024 | 08:40
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أنزل البنك المركزي السويدي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى انخفاض التضخم.

وخفّض المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 3.75 بالمئة بعد سنوات من التضخم الذي انخفض بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.
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وقال إن "التضخم يقترب من الهدف 2  بالمئة، فيما النشاط الاقتصادي ضعيف".


وتابع البنك المركزي السويدي: "لذلك يجب أن يتسم التعديل المقبل للسياسة النقدية بالحذر، مع عمليات خفض تدريجية في سعر الفائدة الرئيسي".


وكان قرار خفض معدل الفائدة الرئيسي متوقعا على نطاق واسع، فقد تباطأ التضخم بشكل ملحوظ في اذار إلى 4.1 بالمئة على أساس سنوي، بعد ذروة بلغت 12.3 بالمئة في كانون الثاني 2022.
 
وأضاف المصرف: "إذا استمرت توقعات التضخم على ما هي عليه، سيخفّض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أخريين خلال النصف الثاني من العام".

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