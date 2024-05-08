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إقتصاد

"تويوتا" ضاعفت أرباحها... كم بلغت؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 09:39
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ضاعفت تويوتا صافي أرباحها في السنة المالية المنتهية في اذار، حيث أدت مبيعات السيارات القوية وسعر الصرف المناسب إلى رفع نتائج أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان.

وبلغ إجمالي الأرباح السنوية 4.9 تريليونات ين (31.9 مليار دولار)، ارتفاعا بنسبة 84 بالمئة بالمقارنة مع 2.45 تريليون ين في العام السابق، في حين قفزت مبيعاتها بنسبة 21 بالمئة إلى 45 تريليون ين (290 مليار دولار).
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وتجاوزت النتائج توقعات تويوتا الخاصة بتحقيق أرباح قدرها 4.5 تريليونات ين (29 مليار دولار)، حيث ارتفعت مبيعاتها العالمية إلى 9.4 ملايين سيارة من 8.8 ملايين سيارة في العام المالي السابق. (سكاي نيوز)

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