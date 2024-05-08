بسبب التكلفة والطلب.. شركات السيارات تواجه عاماً صعباً

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تحذر شركات السيارات في أنحاء أوروبا وآسيا من عام مليء بالتحديات، في ظل تأثر الأرباح بارتفاع التكاليف وتراجع الطلب على المركبات الكهربائية.وقالت شركة "مرسيدس" اليوم الأربعاء إنها ستبيع السيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي لمدة أطول من المتوقع، في ضوء المبيعات المخيبة للمركبات الكهربائية. فيما تعوّل "تويوتا" على السيارات الهجينة لتعويض أثر خفض الإنتاج. أما "بي إم دبليو"، فأشارت إلى مشكلات، من بينها ارتفاع تكاليف التصنيع، رغم تحسن أدائها فيما يخص المركبات الكهربائية.تفاقمت أزمات القطاع نتيجة استمرار التضخم وضعف النمو الاقتصادي في معظم دول أوروبا، والتعافي الممتد للاقتصاد في الصين، حيث تضر التخفيضات الكبيرة على أسعار المركبات الكهربائية بالمُصنعين.بالتوازي، قال المدير المالي لشركة "تويوتا" يويتشي ميازاكي: "حدة حرب الأسعار في الصين تتصاعد كل يوم. سيتوجب علينا أن نستمر في تحمل الوضع لعدة سنوات حتى يتوافر لدينا مزيد من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات يمكننا طرحها بالأسواق".كما أعلنت "مرسيدس" في نيسان الماضي تراجع الأرباح نتيجة التحول في إنتاج الطرازات وضعف الطلب على المركبات الكهربائية، فيما أشارت "فولكس واجن" و"ستيلانتيس" أيضاً إلى بداية بطيئة للعام الجاري. (بلومبرغ)