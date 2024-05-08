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إقتصاد
مخزونات النفط الخام في أميركا تنخفض.. والبنزين يسير عكس التيار
Lebanon 24
08-05-2024
|
12:08
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انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع، بينما صعدت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
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وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع.
وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 307 آلاف برميل يوميا.
وزاد معدل تشغيل المصافي بواقع نقطة مئوية خلال الأسبوع.
وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين ارتفعت 0.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 228 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض 1.3 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 0.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 116.4 مليون برميل مقارنة بتوقعات بانخفاضها 1.1 مليون. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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