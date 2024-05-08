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إقتصاد

بسبب التوجه الضعيف.. أسهم "شوبيفاي" تتراجع

Lebanon 24
08-05-2024 | 13:01
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خسر سهم شركة شوبيفاي Shopify الكندية للتجارة الإلكترونية 19.3% خلال تعاملات اليوم بعد أن توقعت الشركة تراجع إيراداتها وأرباحها خلال الربع الحالي، ما أثار قلق المستثمرين، حيث بلغ سهم الشركة 62.20 دولار.
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وطغى تأثير توقعات الشركة للربع الحالي على تأثير نتائج الربع الأول الأفضل من المتوقع.

وحقق سهم شوبيفاي في الربع الأول 20 سنتًا مقابل 17 سنتًا كانت متوقعة، كما بلغت إيرادات الشركة 1.86 مليار دولار مقابل 1.85 مليار دولار كانت متوقعة من قبل مجموعة بورصات لندن.

وتوقعت شركة التجارة الإلكترونية الكندية أن تنمو إيرادات الربع الثاني بأكثر من 15% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع التقديرات المتفق عليها للنمو بنسبة 19.5%، لكنه لا يزال يمثل تباطؤًا عن الأرباع الأخيرة. (فوربس)
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