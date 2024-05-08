بملياري دولار.. "البنك الإسلامي للتنمية" يطرح صكوكا جديدة

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أصدر البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار فيما تجاوز الطلب نحو 2.4 مليار، حسب آي.إف.آر.وأضافت أن السعر النهائي للإصدار تحدد عند 50 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من السعر الاسترشادي المبدئي الذي تحدد عند 55 نقطة أساس فوق المعدل ذاته.ومن المتوقع إعلان التخصيص والتسعير في وقت لاحق من اليوم.والصكوك الإسلامية أو ما تسمّى "الأوراق الإسلامية" هي عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات ماليّة تساوي قيمة حصة شائعة في ملكيّة ما، سواء أكانت منفعة، أو حقا، أو خليطا منهما، أو مبلغا من المال، أو دينا، حيث تكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعيّ ملتزم بأحكامه. (عربي21)