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إقتصاد
بورصة أبوظبي تترقب 3 طروحات جديدة
Lebanon 24
08-05-2024
|
15:23
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تترقب سوق أبوظبي للأوراق المالية 3 طروحات جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، إحداها يُحتمل أن يكون إدراجاً مزدوجاً مع سوق مالية إقليمية، تضاف إلى اكتتاب عام أولي مرتقب خلال أيام.
وكشف الرئيس التنفيذي للسوق، اليوم الأربعاء، أن هناك شركتين سيتم طرحهما تمثلان قطاعاً جديداً كلياً غير موجود ضمن قطاعات الشركات المدرجة بالسوق حالياً، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد بالفعل إدراج شركات تعمل بقطاعات الاقتصاد الجديد.
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وفي 2023، تم إدراج 6 شركات في سوق أبوظبي المالية، هي: "أدنوك للغاز" و"بريسايت" و"أدنوك للإمداد" و"إنفستكورب كابيتال" و"فينكس غروب" و"بيور هيلث القابضة".
ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم مجموعة لولو الدولية (LuLu)، التي تدير إحدى أكبر سلاسل "الهيبرماركت" في الشرق الأوسط، في بورصة أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتدرس المجموعة أيضاً إدراجاً مزدوجاً في بورصة الرياض، كما أفصح أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة بلومبرغ.
عيّنت "لولو" كلاً من بنك أبوظبي التجاري، و"سيتي غروب"، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و"إتش إس بي سي هولدنغز" للعمل على الطرح المخطط له في بورصة أبوظبي، حسبما كشفت بلومبرغ في مارس.
بالتوازي، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.07% خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع 2.58% منذ مطلع العام الحالي. (بلومبرغ)
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