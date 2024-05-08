تحقيق يتعلق بخصوصية البيانات.. تركيا تغرّم ميتا بمبلغ كبير

Advertisement

فرض مجلس حماية المنافسة التركي غرامة باهظة على شركة ميتا بلاتفورمز الأربعاء، بعد الانتهاء من تحقيقين منفصلين بشأن مشاركة البيانات في منصاتها فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز.وفتح المجلس تحقيقا مع ميتا في كانون الأول بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتيها للتواصل الاجتماعي ثريدز وإنستغرام. وقام بتغريم الشركة مبلغا قيمته 1.2 مليار ليرة تركية (37.20 مليون دولار) اليوم.وطبق المجلس في آذار إجراء مؤقتا على ميتا بهدف عرقلة مشاركة البيانات بين هاتين المنصتين، وقالت ميتا الشهر الماضي إنها ستغلق مؤقتا ثريدز في تركيا امتثالا لذلك الأمر.وورد في قرار المجلس أن المستخدمين سيتمكنون من دمج البيانات الشخصية بين فيسبوك وإنستغرام وواتساب بموافقتهم وسيجري إخطارهم بشأن استخدام البيانات. (عربي21)