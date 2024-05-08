إنتاج روسيا من النفط يفوق تعهدها في "أوبك+"

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خفضت روسيا إنتاجها من النفط الخام بأقل مما تعهدت به الشهر الماضي، متجاوزة الهدف الطوعي المتفق عليه في آذار مع "أوبك+"، وفقاً لحسابات بلومبرغ المستندة إلى بيانات رسمية.وبلغ متوسط إنتاج النفط اليومي أقل بقليل من 1.285 مليون طن الشهر الماضي، ويعادل ذلك 9.418 مليون برميل يومياً، باستخدام نسبة التحويل النموذجية البالغة 7.33 برميل لكل طن من النفط.وهذا يعني أن إنتاج روسيا من النفط في نيسان كان أقل من مستويات آذار بنحو 219 ألف برميل، لكنه في الوقت نفسه، لا يزال أعلى بنحو 319 ألف برميل من المستوى المحدد في اتفاقها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول.