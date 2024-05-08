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إقتصاد

إنتاج روسيا من النفط يفوق تعهدها في "أوبك+"

Lebanon 24
08-05-2024 | 23:00
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خفضت روسيا إنتاجها من النفط الخام بأقل مما تعهدت به الشهر الماضي، متجاوزة الهدف الطوعي المتفق عليه في آذار مع "أوبك+"، وفقاً لحسابات بلومبرغ المستندة إلى بيانات رسمية.

وبلغ متوسط إنتاج النفط اليومي أقل بقليل من 1.285 مليون طن الشهر الماضي،  ويعادل ذلك 9.418 مليون برميل يومياً، باستخدام نسبة التحويل النموذجية البالغة 7.33 برميل لكل طن من النفط.
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وهذا يعني أن إنتاج روسيا من النفط في نيسان كان أقل من مستويات آذار بنحو 219 ألف برميل، لكنه في الوقت نفسه، لا يزال أعلى بنحو 319 ألف برميل من المستوى المحدد في اتفاقها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول.
 
ووعدت موسكو بالتركيز بشكل أكبر على تخفيضات الإنتاج، بدلاً من تقليص الصادرات، في خطوة مشتركة لتجنب حدوث فائض عالمي، ودعم الأسعار. (بلومبرغ)
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