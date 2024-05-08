الدولار يحرز بعض المكاسب أمام الين.. ماذا عن العملات الأخرى؟

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تحرك الدولار في نطاقات ضيقة مقابل معظم العملات المنافسة خلال تعاملات الخميس المبكرة، مع ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية بحثا عن مؤشرات على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.في الوقت نفسه أدى التركيز على الفجوة الهائلة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى مساعدة العملة الأميركية على تحقيق بعض المكاسب مقابل الين.وارتفع الدولار ببطء أمام الين، بعد أن انخفض أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل كانون الأول 2022.وصعد مؤشر الدولار 0.05 بالمئة إلى 105.55، في حين استقر الين تقريبا عند 155.59 للدولار.أما الجنيه الإسترليني فقد انخفض 0.07 بالمئة إلى 1.2487 دولار قبل قرار السياسة النقدية الذي يصدره بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم الخميس.واستقر اليورو عند 1.0743 دولار.وبالنسبة للعملات المشفرة، هبطت عملة بتكوين 0.21 بالمئة إلى 61436.49 دولار. (سكاي نيوز عربية)