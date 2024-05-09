ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأميركا أكثر من المتوقع

اترفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في ظل تباطؤ مستمر في أوضاع سوق العمل بالولايات المتحدة.

وذكرت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة ارتفع 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أيار.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفا في الأسبوع الماضي.

وتراوحت الطلبات بين 194 و225 ألفا خلال معظم شهور العام.

وتباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلا حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل مع بحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة كافية لدفع معدلات التضخم نحو مزيد من الانخفاض. ( سكاي نيوز)