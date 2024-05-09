وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني للأردن إلى Ba3

رفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، الخميس، تصنيف إصدارات الحكومة الأردنية بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل إلى Ba3 من مستوى B1.

كما قامت "موديز" برفع تصنيفات برنامج الديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية في الأردن، وبرنامج السندات متوسطة الأجل إلى Ba3 و(P)Ba3 منB1 و(P)B1 على التوالي.

وتم تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت "موديز" إن الترقية تعكس الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتدابير تخفيف المخاطر، والتي تتوقع موديز أن تستمر في توفير حاجز موثوق ضد الصدمات الاقتصادية.

كما أثنت "موديز" الوكالة على التزام الأردن بتنفيذ إصلاحات هيكلية كبيرة، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال قانون الاستثمار الجديد، وتحقيق استقرار مؤشرات المالية العامة.

وتوقعت وكالة موديز أن تظل مؤشرات المالية العامة مستقرة خلال السنوات المقبلة، وأن يتراوح عجز الموازنة العامة للحكومة بين 1.5 إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الفترة 2024-2025، لينخفض إلى نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من نحو 90 بالمئة في عام 2023. ( سكاي نيوز)