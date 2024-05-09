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إقتصاد

مع اقتراب "وول ستريت" إلى مستوى جديد.. أسهم آسيا تنتعش

Lebanon 24
09-05-2024 | 23:58
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ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة بعد يوم متفائل في وول ستريت عقب إصدار بيانات الوظائف التي دعمت اتجاه تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبدعم من الاخيرة، ارتفعت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين، حيث وصل مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ إلى أعلى مستوى له منذ أيلول. وكانت العقود الأميركية ثابتة إلى حد كبير بعد أن ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5% ليُتداول بأقل من 1% من أعلى مستوى له على الإطلاق أمس الخميس. وارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.2%.
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كما ارتفعت السندات الحكومية الأسترالية والنيوزيلندية في التعاملات المبكرة اليوم. وشهدت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً أمس، مع بقاء العائد لأجل 10 سنوات عند حوالي 4.45%، بعد تلقي الدعم من مزاد بيع ناجح بقيمة 25 مليار دولار لسندات أميركية لأجل 30 عاماً. (بلومبرغ)
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