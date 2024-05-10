أسعار البن سترتفع عالميا

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تترقب السوق العالمية ارتفاع أسعار البن بنسبة 25% في أعلى مستوى لها خلال الـ45 عاما الماضية على خلفية تراجع محاصيل بن "روبوستا" في فيتنام، حسب بيان عن المنظمة الدولية للقهوة.وسيسجل بن القهوة من صنف "روبوستا" ارتفاعا بعد المشاكل التي مرّ بها أكبر منتج في فيتنام الذي انخفضت صادراته من القهوة إلى الأسواق العالمية بنسبة 20%، والمحصول السيئ للموسم الثاني على التوالي مع وجود صعوبات في الإمدادات.وتشير التوقعات إلى أن الزيادة في أسعار أنواع القهوة أمر لا مفر منه ومن المتوقع حدوث ارتفاع أكبر في أسعار القهوة "الرخيصة".وذكرت صحيفة "إزفستيا" أن النقص في العرض تسبب في ارتفاع أسعار الجملة لقهوة "روبوستا" إلى أعلى مستوياتها منذ 45 عاما. (روسيا اليوم)