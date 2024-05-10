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إقتصاد

أرقام التضخم في مصر تتراجع

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:14
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للشهر الثاني على التوالي، تراجعت أرقام التضخم الأساسي في مصر إلى 31.8 بالمئة على أساس سنوي في نيسان من 33.7 بالمئة في آذار.

وأوضحت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي قد بلغ نحو 0.3 بالمئة في نيسان الماضي مقابل 1.4 بالمئة في آذار.
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ويستثني التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضروات، ويعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة.

وفي وقت سابق، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الخميس، أن المعدل السنوي للتضخم العام لمدن مصر، قد تباطأ بأكثر من التوقعات إلى 32.5 بالمئة في نيسان مقابل 33.3 بالمئة في أذار. (سكاي نيوز عربية)
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