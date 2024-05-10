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إقتصاد

صباح اليوم.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
10-05-2024 | 04:25
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الجمعة، ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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