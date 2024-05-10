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إقتصاد

خلال أسبوع واحد.. أسواق الإمارات تحقّق أرباحًا طائلة

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:58
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عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها، وربح رأسمالها السوقي ما يربو عن 36 مليار درهم (9.80 مليار دولار) خلال الأسبوع الجاري، وفقاً لبيانات التداول.

وأظهرت البيانات ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.48 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.516 تريليون درهم في نهاية تداولات اليوم الجمعة، موزعة بواقع 2.808 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و708 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
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وتوزعت المكاسب السوقية المحققة خلال الأسبوع بواقع 34.3 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.98 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.59 بالمئة بمكاسب 53 نقطة عند 9090.39 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 1 بالمئة رابحاً نحو 87.3 نقطة ليقفل عند 9971.95 نقطة.

ونما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73 بالمئة أو ما يعادل 30.3 نقطة ليغلق عند 4173.04 نقطة، مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 2.6 بالمئة والمالية بنسبة 0.45 بالمئة والخدمات 0.34 بالمئة والصناعة 0.23 بالمئة.

وشهد سوق دبي المالي، أمس، بدء التداول على أسهم شركة "سبينس 1961 هولدينج" بعد أن شهد الاكتتاب العام للشركة، إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم.

وارتفع سهم "سبينس" خلال جلستي تداول بنسبة 5.9 بالمئة ليغلق عند 1.62 درهم بعد التداول على 186.3 مليون سهم بقيمة 304.5 مليون درهم من خلال 7579 صفقة. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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