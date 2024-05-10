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إقتصاد

أسعار الذهب تقفز.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
10-05-2024 | 12:21
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قفزت أسعار الذهب، الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي مدعومة بزخم بفضل بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة هذا الأسبوع، وهي بيانات عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1423 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.71 بالمئة إلى 2362.49 دولار للأونصة.
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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.26 بالمئة إلى 2369.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.47 بالمئة إلى 28.203 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.63 بالمئة إلى 993.90 دولار وصعد البلاديوم 1.71 بالمئة إلى 983.50 دولار. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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