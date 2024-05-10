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إقتصاد

أسعار النفط تقفز إلى مستويات جديدة

Lebanon 24
10-05-2024 | 13:25
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تحرك خام برنت فوق مستوى 84 دولارا للبرميل، الجمعة، بعد صدور بيانات هذا الأسبوع أشارت إلى تزايد الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم، في حين ساهم الصراع المحتدم في الشرق الأوسط في دعم الأسعار.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا إلى 84.21 دولار للبرميل فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا إلى 79.68 دولار.

وتراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بسبب زيادة أعمال مصافي التكرير، وجاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أمس الخميس أن واردات الصين من النفط في نيسان أعلى من واردات العام الماضي.

وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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