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إقتصاد

بسبب الطقس.. مخاوف أميركية من قلة إمدادات الحبوب الموسم المقبل

Lebanon 24
10-05-2024 | 14:05
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يُتوقع أن تكون إمدادات الحبوب العالمية أقل في الموسم المقبل، مما يمهد لارتفاع أسعار السلع الزراعية في وقت لا تزال الاقتصادات تعاني من التضخم الراسخ.

فمخزونات القمح العالمية لموسم 2024-2025 قُدرت بنحو 253.6 مليون طن متري، أي أقل من متوسط التقديرات وأدنى مستوى في سبع سنوات، وفقاً لأول توقعات من نوعها لوزارة الزراعة الأميركية.
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وتأتي هذه التوقعات وسط إمدادات حبوب قليلة ومخاوف من أن الطقس السيئ سيؤثر على المحاصيل المقبلة، ومن بين المخاوف الطقس البارد في أكبر دولة مصدرة للقمح، روسيا. وستظل روسيا أكبر مصدر في العالم، ولكن من المتوقع أن تشحن كميات أقل في الموسم الذي يبدأ في الأول من يوليو مقارنة بالموسم السابق، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية.

من جهة أخرى، جاءت إمدادات الذرة العالمية البالغة 312.3 مليون طن متري أقل بنحو 2.1% من متوسط التقديرات.

ارتفعت عقود القمح الآجلة 3.7% إلى 6.6075 دولار للبوشل، مسجلة أعلى مستوى في نحو تسعة أشهر. ارتفعت أسعار الذرة بما يصل إلى 2.5%. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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