الاستثمار الأجنبي في الصين يتراجع

هبط الاستثمار المباشر من الشركات الأجنبية في الصين الربع الماضي مرة ثانية، ما يبرز الصعوبات التي تواجه البلاد إذ تسعى بكين للحصول على المزيد من الأموال الخارجية لمساعدة اقتصادها.



وبلغت التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها 10.3 مليار دولار خلال أول 3 شهور من العام الحالي، بحسب بيانات من إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصادرة اليوم.

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ويقل هذا الرقم 56% عما ما كان عليه في نفس الفترة من السنة السابقة. يأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات معدلة للسنة الماضية انخفاضها لأدنى مستوياتها منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21.



كما أظهرت البيانات أيضاً، أن فائض الحساب الجاري تراجع لأدنى مستوياته منذ تفشي وباء كورونا، بسبب تحقيق فائض أقل في تجارة السلع والعجز المستمر في قطاع الخدمات. (بلومبرغ)