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إقتصاد

جولات جديدة للتراخيص في 30 حقلا للنفط في العراق

Lebanon 24
10-05-2024 | 15:03
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أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، أن يوم السبت سيشهد بداية لتقديم الشركات العالمية على جولات التراخيص التي تقوم بها الوزارة.

وقال السواد في بيان، الجمعة، إن الوزارة تعمل على تطوير الحقول النفطية والرقع الاستكشافية الواعدة في قطاعي النفط والغاز المختلفة، مشيرا إلى تفعيل جولة التراخيص الخامسة التي كانت مجمدة، بجانب توقيع عقود جديدة مع الشركات.
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وأوضح أن كميات الغاز المتوقع إنتاجها من هذه الجولة تقدر بحوالي 800 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، موضحا أن العراق بحاجة ماسة لهذه الكميات.

كما أطلقت الوزارة جولة التراخيص الخامسة التكميلية وجولة التراخيص السادسة، واللتان تستهدفان 30 حقلا نفطيا ورقعة استكشافية ستكون في الحدود الغربية من العراق ابتداءً من محافظة نينوى والأنبار والنجف وكربلاء والديوانية.

وكشف السواد أن العراق سيحصل على أكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز من خلال هاتين الجولتين. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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