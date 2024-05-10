لجذب الزبائن.. ماكدونالدز تطرح وجبات بأسعار مُخفضة





وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، الجمعة، فإن الوجبات قد تتضمن وجبات "ماك تشيكن" أو "ماك دابل" الشهيرة، بالإضافة إلى البطاطس المقلية ومشروب.

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وارتفعت أسهم الشركة 2.5 بالمئة في تعاملات بعد الظهر بعد ظهور التقرير. بهدف جذب العملاء المتضررين من التضخم، تعتزم سلسلة مطاعم مكدونالدز للوجبات السريعة تقديم وجبات بسعر خمسة دولارات في مطاعمها الأميركية.وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، الجمعة، فإن الوجبات قد تتضمن وجبات "ماك تشيكن" أو "ماك دابل" الشهيرة، بالإضافة إلى البطاطس المقلية ومشروب.وارتفعت أسهم الشركة 2.5 بالمئة في تعاملات بعد الظهر بعد ظهور التقرير.

وابتعد العملاء أصحاب الدخل المنخفض عن سلاسل الوجبات السريعة العالمية مثل ماكدونالدز وستاربكس إلى حد كبير مفضلين تناول وجباتهم في المنزل نتيجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، وهذا دفع الشركات إلى تقديم عروض ترويجية أكبر لجذبهم إلى منافذها.



وشهدت الشركة العملاقة التي تتأثر كثيرا بسلوك منخفضي الدخول تباطؤا في نمو مبيعاتها العالمية للربع الرابع على التوالي مما دفعها إلى الاعتماد على تحسين العروض على وجباتها. (سكاي نيوز عربية)