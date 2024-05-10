Advertisement

إقتصاد

بسبب التضخم.. ثقة المستهلكين الأميركيين تنخفض

Lebanon 24
10-05-2024 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1198019-638509801314404790.jpg
Doc-P-1198019-638509801314404790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال التقديرات الأولية عن شهر أيار، لتسجل أدنى مستوى في ستة أشهر، مع تجدد المخاوف بشأن توقعات التضخم والبطالة وأسعار الفائدة في العام المقبل.

وكشفت بيانات جامعة "ميشيغان"، الجمعة، عن انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 12.7 بالمئة على أساس شهري عند 67.4 نقطة في القراءة الأولية لشهر مايو، مقابل 77.2 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بتوقعات رجحت تسجيل 76.3 نقطة.
Advertisement

وانخفضت قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بنسبة 12.9 بالمئة على أساس شهري عند 68.8 نقطة في مايو، فيما تراجعت قيمة مؤشر التوقعات المستقبلية من 76 نقطة إلى 66.5 نقطة. (سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:35 | 2024-05-10
15:27 | 2024-05-10
15:03 | 2024-05-10
14:05 | 2024-05-10
13:25 | 2024-05-10
12:21 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24