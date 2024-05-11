بهذه القيمة.. ماكدونالدز تطرح وجبات مُخفضة لجذب منخفضي الدخل

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تعتزم سلسلة مطاعم مكدونالدز للوجبات السريعة تقديم وجبات بسعر خمسة دولارات في مطاعمها الأميركية لجذب عدد أكبر من العملاء المتضررين من التضخم إلى منافذها.وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، الجمعة، فإن الوجبات قد تتضمن وجبات "ماك تشيكن" أو "ماك دابل" الشهيرة، بالإضافة إلى البطاطس المقلية ومشروب.وارتفعت أسهم الشركة 2.5 بالمئة في تعاملات بعد الظهر بعد ظهور التقرير.