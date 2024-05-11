وسط مخاوف حول الفائدة الأميركية.. أسعار النفط تتباين في أسبوع

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وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الجمعة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لخفض التضخم إلى نسبة اثنين بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي الأميركي.



وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وإضعاف الطلب على النفط. انخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، في غمرة تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تشير إلى احتمال بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول وهو ما قد يعوق الطلب من أكبر مستهلكي الخام في العالم.وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الجمعة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لخفض التضخم إلى نسبة اثنين بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي الأميركي.وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وإضعاف الطلب على النفط.

وعلى مدى الأسبوع، سجل خام برنت خسارة بنسبة 0.2 بالمئة، بينما سجل خام غرب تكساس الأميركي ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة.



وفي تداولات الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أي 1.3 بالمئة لتبلغ 82.79 دولار للبرميل عند التسوية، وانخفض خام غرب تكساس الأميركي دولارا واحدا أي 1.3 بالمئة، ليبلغ 78.26 دولار للبرميل عند التسوية.



ويرجح رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لرويترز أن يتباطأ التضخم في ظل السياسة النقدية الحالية، مما قد يجعل البنك المركزي يبدأ في خفض سعر الفائدة في عام 2024، على الرغم من أن الخفض قد يكون ربع نقطة مئوية فقط ولن يحدث قبل الأشهر الأخيرة من السنة.