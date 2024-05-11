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إقتصاد

في إشارة إلى تعافي الطلب.. التضخم يرتفع في الصين للشهر الثالث

Lebanon 24
11-05-2024 | 05:00
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ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في نيسان، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى تعافي الطلب المحلي.

ويأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في نيسان، مما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين.
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وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة في نيسان على أساس سنوي و0.1 بالمئة مقارنة بأسعار آذار.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز زيادة 0.2 بالمئة.
وقال شو تيانشين كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "إيكونوميست إنتليجنس يونيت": "باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي إلى تعافي الطلب، وخصوصا على الخدمات".
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