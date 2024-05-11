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إقتصاد

كيف يُمكنكم ربح الأموال؟.. إليكم هذا السرّ المهمّ

Lebanon 24
11-05-2024 | 06:53
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إذا أردت أن تحقق ثروة وتجني الأموال فلا تتعجل، هذه النصيحة الأبرز التي كشف عنها مؤسس شركة "أوراسكوم" للتنمية سميح ساويرس.

وأوضح أنه حقق أول مليون جنيه في حياته بعد عودته من ألمانيا حين أسس مصنعاً لصناعة القوارب في مصر وكان الوحيد حينها.
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وعن سر نجاحه، قال إن "السر يكمن في عدم التعجل على الربح، وبالتالي يضاعف هذا الربح وإن كلما كان المشروع طويل الأجل كلما كان عدد المنافسين أقل فيكسب أكثر".

كما أضاف أن الخطر هو التركيز على الغنى السريع، مشيراً إلى أنه لا يحب المنافسة ولا المخاطرة، وأنه يحب أن يكون اللاعب الوحيد في الملعب. (العربية)

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