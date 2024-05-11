الذهب يرتفع... هذا ما سجّله سعر الأونصة

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، بدعم من الزخم الناجم عن بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة هذا الأسبوع، وهي بيانات عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة.وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.55 بالمئة، ليصل إلى 2360.50 دولار للأونصة.كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر حزيران بنسبة 2.9 بالمئة، لتصل إلى 2375 دولارًا للأونصة.وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)