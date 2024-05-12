على صعيد "الطاقة الشمسية".. ماذا حققت الصين مطلع الـ2024؟

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وأضافت "فيتش" إن مساهمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء ارتفعت إلى 37 بالمئة بحلول الربع الأول من عام 2024، وذلك من أقل من 31 بالمئة قبل عام.وتتوقع الصين أن ترتفع مساهمة الطاقة المتجددة لديها إلى 40 بالمئة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد، على أن تتجاوز القدرة الناجمة من حرق الفحم في النصف الثاني من العام.وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته، الجمعة، أنه تم إنفاق 86 بالمئة من استثمارات الصين في أصول توليد الكهرباء على مصادر الطاقة غير الحرارية -التي لا تتضمن حرق الوقود الأحفوري- في الربع الأول، وارتفع استهلاك الطاقة بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات الوكالة لنمو الطلب.وقالت "فيتش" إن استثمارات شبكات الكهرباء في الصين ارتفعت بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مدعومة بنمو بنسبة 30.4 بالمئة في الإنفاق على خطوط الجهد العالي، وارتفعت سعة تخزين الطاقة بنسبة 6.7 بالمئة عن مستويات نهاية عام 2023.