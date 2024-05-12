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إقتصاد

على صعيد "الطاقة الشمسية".. ماذا حققت الصين مطلع الـ2024؟

Lebanon 24
12-05-2024 | 05:00
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قالت وكالة "فيتش" إن الصين أضافت 45.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية في الربع الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى في الربع الأول من أي عام، كما بلغت إضافة سعة إنتاج طاقة الرياح 15.5 غيغاواط، وهو أعلى بنسبة 49 بالمئة على أساس سنوي.
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وأضافت "فيتش" إن مساهمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء ارتفعت إلى 37 بالمئة بحلول الربع الأول من عام 2024، وذلك من أقل من 31 بالمئة قبل عام.

وتتوقع الصين أن ترتفع مساهمة الطاقة المتجددة لديها إلى 40 بالمئة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد، على أن تتجاوز القدرة الناجمة من حرق الفحم في النصف الثاني من العام.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته، الجمعة، أنه تم إنفاق 86 بالمئة من استثمارات الصين في أصول توليد الكهرباء على مصادر الطاقة غير الحرارية -التي لا تتضمن حرق الوقود الأحفوري- في الربع الأول، وارتفع استهلاك الطاقة بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات الوكالة لنمو الطلب.

وقالت "فيتش" إن استثمارات شبكات الكهرباء في الصين ارتفعت بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مدعومة بنمو بنسبة 30.4 بالمئة في الإنفاق على خطوط الجهد العالي، وارتفعت سعة تخزين الطاقة بنسبة 6.7 بالمئة عن مستويات نهاية عام 2023.
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