Advertisement

إقتصاد

قطر للطاقة تستحوذ على حصة بمنطقتين استكشافيتين للغاز في مصر

Lebanon 24
12-05-2024 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1198619-638511454530510242.jpg
Doc-P-1198619-638511454530510242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة قطر للطاقة، أنها استحوذت على حصّة في منطقتين استكشافيتين للغاز في مصر بنسبة 40 بالمئة، بموجب اتفاقية مع شركة إكسون موبيل الأميركية المتعددة الجنسيات.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 40 بالمئة من اتفاقية الامتياز لمنطقتي "القاهرة" و"مصري" البحريتين، بينما ستحصل إكسون موبيل (الشركة المشغّلة) على الحصة المتبقية والبالغة 60 بالمئة، بحسب بيان للجانب لشركة قطر للطاقة.
Advertisement
وقد مُنحت منطقتا "القاهرة" و"مصري" الاستكشافيتان لشركة "إكسون موبيل" في كانون الثاني 2023. وتبلغ مساحة المنطقتين حوالى 11,400 كيلومتر مربع في مياه يراوح عمقها بين ألفين وثلاثة آلاف متر.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي: "يسعدني أن نشارك في منطقتي استكشاف القاهرة ومصري البحريتين، وهو ما سيعزز من تواجد قطر للطاقة في جمهورية مصر العربية ويدعم برنامجنا الطموح للاستكشاف الدولي".
وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع شريكتنا الاستراتيجية إكسون موبيل، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في هذه المنطقة الواعدة".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2024-05-12
16:00 | 2024-05-12
08:35 | 2024-05-12
08:19 | 2024-05-12
05:00 | 2024-05-12
02:00 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24