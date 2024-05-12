مصر تعمل على إقناع شركة "آبل" بتصنيع هواتفها في القاهرة

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته تعمل على إقناع شركة "آبل" الأمريكية بتصنيع هواتفها في مصر.

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وأضاف مدبولي أنه جار إقناع شركة "آبل" العالمية بافتتاح مصنع لها داخل مصر وأن أكبر 5 شركات لتصنيع الهواتف المحمولة سيكون لـ4 منها مصانع داخل مصر.وأضاف أن مصر نجحت في استقطاب شركة "سامسونغ" و"أوبو وشاومي"، إلى جانب شركة "فيفو التس" التي ستنتج 6 ملايين جهاز سنويا داخل مصر.