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إقتصاد
مصر تعمل على إقناع شركة "آبل" بتصنيع هواتفها في القاهرة
Lebanon 24
12-05-2024
|
16:00
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كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته تعمل على إقناع شركة "آبل" الأمريكية بتصنيع هواتفها في مصر.
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كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته تعمل على إقناع شركة "آبل" الأمريكية بتصنيع هواتفها في مصر.
وأضاف مدبولي أنه جار إقناع شركة "آبل" العالمية بافتتاح مصنع لها داخل مصر وأن أكبر 5 شركات لتصنيع الهواتف المحمولة سيكون لـ4 منها مصانع داخل مصر.
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وأضاف أن مصر نجحت في استقطاب شركة "سامسونغ" و"أوبو وشاومي"، إلى جانب شركة "فيفو التس" التي ستنتج 6 ملايين جهاز سنويا داخل مصر.
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