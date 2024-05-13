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إقتصاد
الذهب يتراجع.. هذا ما سجلته الأسعار
Lebanon 24
13-05-2024
|
02:50
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هبطت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين المبكرة، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
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بحلول الساعة 0448 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2354.77 دولار للأونصة. وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين. كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2361 دولارا.
ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.03 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار. (اقتصاد سكاي نيوز)
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