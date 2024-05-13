Advertisement

إقتصاد

وسط ترقب المستثمرين... أسعار الذهب تتراجع

Lebanon 24
13-05-2024 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1198864-638512011240834547.jpg
Doc-P-1198864-638512011240834547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هبطت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشراً للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2354.77 دولار للأونصة.
Advertisement

وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين.

كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2361 دولاراً.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غداً الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين،  الأربعاء المقبل.

وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية لشهر نسيان وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأميركي لتخفيضات للفائدة هذا العام.

وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الأميركي في دورة تيسير نقدي في أيلول.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4%  إلى 28.03 دولار للأونصة، كما هبط البلاتين 0.1 % إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:20 | 2024-05-13
09:00 | 2024-05-13
08:45 | 2024-05-13
05:28 | 2024-05-13
05:15 | 2024-05-13
04:00 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24