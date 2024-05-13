وسط ترقب المستثمرين... أسعار الذهب تتراجع

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هبطت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشراً للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2354.77 دولار للأونصة.وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين.كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2361 دولاراً.ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غداً الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، الأربعاء المقبل.وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية لشهر نسيان وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأميركي لتخفيضات للفائدة هذا العام.وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الأميركي في دورة تيسير نقدي في أيلول.وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 28.03 دولار للأونصة، كما هبط البلاتين 0.1 % إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.