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إقتصاد

أسهم "هونغ كونغ" تتفوق على أسهم آسيا

Lebanon 24
14-05-2024 | 00:14
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ارتفعت أسهم هونغ كونغ قبيل إعلان أرباح الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، في حين تم تداول الأسواق الآسيوية الأخرى في نطاق محدود مع انتظار المستثمرين قراءات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع.
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وقفز مؤشر "هانغ سينغ تك" (Hang Seng Tech) بأكثر من 1%، مدعوماً بمكاسب شركتي "تينسنت" (Tencent Holdings Ltd)، و"علي بابا" (Alibaba Group Holding Ltd)، اللتين ستعلنان عن نتائجهما الفصلية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. واستقرت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية بينما انخفضت الأسهم في أستراليا.

أما أرباح "بايت دانس" فقد صعدت 60% متفوقة على أكبر منافسيها "تينسنت".

ويتطلع المستثمرون إلى أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، والتي تبدأ هذا الأسبوع، لكسب الثقة بشأن إمكانية استمرار الارتفاع الناشئ في الأسهم الصينية. ومع إشارة أحدث البيانات الاقتصادية إلى انتعاش غير مكتمل، فإن أي خسارة في الأرباح قد تؤدي إلى تهدئة زخم السوق. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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