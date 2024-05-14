رقم كبير.. العراق يعزّز احتياطاته من الذهب

Advertisement

شهدت احتياطيات العراق من الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر شباط 2024، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنّ العراق قد رفع حيازته من المعدن النفيس بمقدار 3.079 طن، ليصل الإجمالي إلى 145.661 طن.وتُشير هذه الزيادة إلى استمرار استراتيجية العراق في تنويع احتياطياته الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.ويُعدّ الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً للمستثمرين، خاصةً في ظلّ فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. (سكاي نيوز عربية)