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إقتصاد
رقم كبير.. العراق يعزّز احتياطاته من الذهب
Lebanon 24
14-05-2024
|
02:38
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شهدت احتياطيات العراق من الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر شباط 2024، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنّ العراق قد رفع حيازته من المعدن النفيس بمقدار 3.079 طن، ليصل الإجمالي إلى 145.661 طن.
وتُشير هذه الزيادة إلى استمرار استراتيجية العراق في تنويع احتياطياته الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.
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ويُعدّ الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً للمستثمرين، خاصةً في ظلّ فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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