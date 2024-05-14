أسعار الذهب تسجّل ارتفاعًا جديدًا قبل بيانات التضخم الأميركية

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ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأميركية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2344.39 دولار للأونصة، بعدما انخفض واحدا بالمئة أمس الاثنين.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2350 دولارا للأونصة.ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، يليه مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء.