أميركا تزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار

زادت الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية، بما فيها أشباه الموصلات والبطاريات والخلايا الشمسية والمعادن النادرة.

ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ خلال فترات متباينة في غضون عامين، ويأتي ذلك كمحاولة لتعزيز التصنيع المحلي في الولايات المتحدة.

كما تعتزم الولايات المتحدة زيادة الرسوم على رافعات الموانئ والمنتجات الطبية، وذلك بالإضافة إلى الزيادات المعلن عنها سابقا على الصلب والألومنيوم والمركبات الكهربائية.

وقال البيت الأبيض إن تعديل الرسوم الجمركية سيطال واردات سنوية من الصين بقيمة 18 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ". (روسيا اليوم)