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إقتصاد

إعمار تحقق أعلى مبيعات عقارية في تاريخها بنهاية الربع الأول 2024

Lebanon 24
14-05-2024 | 23:00
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أعلنت مجموعة إعمار العقارية الإماراتية، الثلاثاء، عن ارتفاع إيراداتها في الربع الأول إلى 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، بزيادة سنوية 7 بالمئة، بحسب إفصاح على سوق دبي للأوراق المالية.

 وقالت الشركة إن صافي أرباحها قبل احتساب الضرائب ارتفع في الربع الأول إلى 4.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار) بنمو سنوي 16 بالمئة، لكن صافي الأرباح العائدة للمساهمين سجل حوالي 2.9 مليار درهم بانخفاض حوالي 9 بالمئة.

وأظهرت بيانات الإيرادات الموحدة، أن مصروفات ضريبة الدخل في الربع الأول ارتفع في الربع الأول بنسبة 771 بالمئة إلى 566 مليون درهم مقابل 65 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت إعمار إنها حققت في الربع الأول من العام أعلى مبيعات عقارية ربع سنوية في تاريخها بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، بزيادة لاقتة بلغت 47 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

 وأشارت الشركة إلى حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز بلغت 78.3 مليار درهم (21.3 مليار دولار)، بنهاية اذار 2024، بنمو 9 بالمئة عن نهاية العام الماضي، والتي سيتم تحويلها إلى إيرادات مستقبلية خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.

 وقالت إعمار العقارية إن نمو أداء الشركة في الربع الأول يرجع إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات التجزئة، والارتفاع المتواصل في الطلب على المشاريع العقارية في دبي.

  وقال مؤسس إعمار العقارية، محمد العبار، في البيان: "استهلت إعمار العام بأداء متميز يعبر عن نهجنها القائم على النمو المستدام والتزامنا الثابت بضمان رضا العملاء، لقد قمنا بتوجيه استثماراتنا بشكل استراتيجي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة أسهمت في توليد عوائد ثابتة". (سكاي نيوز)

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