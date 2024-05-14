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إقتصاد

أردوغان: صادراتنا الزراعية وصلت 212 دولة في 2023

Lebanon 24
14-05-2024 | 16:15
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده صدرت ألفين و200 نوع من المنتجات الزراعية إلى 212 دولة ومنطقة في عام 2023.

 وشارك الرئيس أردوغان في اجتماع المجلس الاستشاري لاتحاد الغرف الزراعية في تركيا، الذي عقد في أنقرة، الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للمزارعين الموافق 14 أيار.

 ولفت الرئيس أردوغان في كلمته إلى أن البيانات الزراعية تظهر بوضوح مدى التقدم الكبير الذي حققته البلاد في قطاع الزراعة خلال الـ21 عاما الماضية.

 وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي لتركيا في الصدارة على مستوى أوروبا و بين العشرة الأوائل في العالم.

 وأشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج البندق والتين والكرز والمشمش، والرابعة في إنتاج الخضروات والخامسة في إنتاج الفاكهة.

وذكر أن تركيا صدرت ألفين و200 نوع من المنتجات الزراعية إلى 212 دولة ومنطقة في عام 2023.

وأفاد أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية ارتفعت من 3.8 مليارات دولار في 2002 إلى 31 مليار دولار في 2023، بفضل الدعم والاستثمارات في هذا المجال.

 وأضاف: "سنضمن الانتقال إلى الإنتاج الزراعي المخطط، ومن خلال تسجيل كافة المناطق الزراعية سنزيد عدد المزارعين المستفيدين من الدعم". (الأناضول)

 

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