أسعار النفط تعاود الارتفاع





تحرك الأسعار

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 82.99 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 78.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0016 بتوقيت غرينتش.



وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يوميا، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء. ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة الأربعاء، مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية في وقت لاحق اليوم.ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 82.99 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 78.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0016 بتوقيت غرينتش.وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يوميا، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة بات أقل تأكيدا، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إنه لا يزال من غير المرجح أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.