Advertisement

إقتصاد

تراجع لافت.. إليكم الخبر التالي عن الدولار

Lebanon 24
15-05-2024 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1199863-638513824841028501.png
Doc-P-1199863-638513824841028501.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو، الأربعاء، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول التضخم في الولايات المتحدة يصدر في وقت لاحق اليوم ويمكن أن يحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
Advertisement

وارتفع الين قليلا أمام الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في أسبوعين إذ استمرت فجوة العائد بين السندات اليابانية ونظيراتها الأميركية في تشجيع بيع العملة اليابانية.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0826 دولار، وارتفع في وقت سابق إلى 1.0835 دولار للمرة الأولى منذ العاشر من نيسان. 
 
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة ويتأثر بشدة بأداء اليورو، 0.11 بالمئة إلى 104.90، وهو أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.

ووفقا لاستطلاع لرويترز، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر، اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 على أساس شهري في نيسان مقابل الارتفاع 0.4 بالمئة في آذار.

وتراجع الدولار 0.29 بالمئة إلى 155.99 ين اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى 156.80 ين خلال الليل.

وأدى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى منذ 34 عاما عند 160.245 ين في 29 نيسان إلى جولتين من عمليات الشراء القوية للين، والتي اشتبه متداولون ومحللون في أنها من عمل البنك المركزي ووزارة المالية في اليابان.

وتعافى اليوان من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار إذ تلقت معنويات المستثمرين دفعة من تقرير عن خطة محتملة للتخفيف من وطأة أزمة قطاع الإسكان في البلاد وهو ما فاق أثر قرار الرئيس الأميركي فرض زيادات حادة على التعريفات الجمركية لعدد كبير من السلع الصينية. وتراجع الدولار 0.22 بالمئة إلى 7.2222 يوان في التعاملات خارج الصين.

وصعد الدولار الأسترالي 0.28 بالمئة إلى 0.6648 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 0.6651 دولار للمرة الأولى منذ الثامن من آذار. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:20 | 2024-05-15
00:44 | 2024-05-15
23:43 | 2024-05-14
23:00 | 2024-05-14
16:15 | 2024-05-14
13:25 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24