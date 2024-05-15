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إقتصاد
تراجع لافت.. إليكم الخبر التالي عن الدولار
Lebanon 24
15-05-2024
|
08:05
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تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو، الأربعاء، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول التضخم في الولايات المتحدة يصدر في وقت لاحق اليوم ويمكن أن يحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
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وارتفع الين قليلا أمام الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في أسبوعين إذ استمرت فجوة العائد بين السندات اليابانية ونظيراتها الأميركية في تشجيع بيع العملة اليابانية.
وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0826 دولار، وارتفع في وقت سابق إلى 1.0835 دولار للمرة الأولى منذ العاشر من نيسان.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة ويتأثر بشدة بأداء اليورو، 0.11 بالمئة إلى 104.90، وهو أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.
ووفقا لاستطلاع لرويترز، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر، اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 على أساس شهري في نيسان مقابل الارتفاع 0.4 بالمئة في آذار.
وتراجع الدولار 0.29 بالمئة إلى 155.99 ين اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى 156.80 ين خلال الليل.
وأدى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى منذ 34 عاما عند 160.245 ين في 29 نيسان إلى جولتين من عمليات الشراء القوية للين، والتي اشتبه متداولون ومحللون في أنها من عمل البنك المركزي ووزارة المالية في اليابان.
وتعافى اليوان من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار إذ تلقت معنويات المستثمرين دفعة من تقرير عن خطة محتملة للتخفيف من وطأة أزمة قطاع الإسكان في البلاد وهو ما فاق أثر قرار الرئيس الأميركي فرض زيادات حادة على التعريفات الجمركية لعدد كبير من السلع الصينية. وتراجع الدولار 0.22 بالمئة إلى 7.2222 يوان في التعاملات خارج الصين.
وصعد الدولار الأسترالي 0.28 بالمئة إلى 0.6648 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 0.6651 دولار للمرة الأولى منذ الثامن من آذار. (سكاي نيوز عربية)
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