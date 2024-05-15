أسهم أوروبا ترتفع لمستوى قياسي

إرتفع المؤشر الرئيسي في أوروبا إلى مستوى قياسي، اليوم الأربعاء، في حين تلقت الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة دعما بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة، كما أغلق المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك 40 الفرنسي عند أعلى مستوى لهما على الإطلاق.

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هذا وقفزت أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 3.6 بالمئة و1.1 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في نيسان، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما يفسح المجال أمام خفض أكبر من البنك المركزي الأوروبي.





وصعد سهم كومرتس 5.1 بالمئة وكان من بين أكبر الرابحين على المؤشر الرئيسي في ألمانيا بعد أن أعلن البنك عن أقوى أرباح فصلية له في عشر سنوات وتجاوز التوقعات.



