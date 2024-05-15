Advertisement

إقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع لمستوى قياسي

Lebanon 24
15-05-2024 | 15:01
A-
A+
Doc-P-1199995-638514077798809106.jpeg
Doc-P-1199995-638514077798809106.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إرتفع المؤشر الرئيسي في أوروبا إلى مستوى قياسي، اليوم الأربعاء، في حين تلقت الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة دعما بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع.
 
وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة، كما أغلق المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك 40 الفرنسي عند أعلى مستوى لهما على الإطلاق.
Advertisement
 
هذا وقفزت أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 3.6 بالمئة و1.1 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في نيسان، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما يفسح المجال أمام خفض أكبر من البنك المركزي الأوروبي.


وصعد سهم كومرتس 5.1 بالمئة وكان من بين أكبر الرابحين على المؤشر الرئيسي في ألمانيا بعد أن أعلن البنك عن أقوى أرباح فصلية له في عشر سنوات وتجاوز التوقعات.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:38 | 2024-05-15
13:45 | 2024-05-15
10:00 | 2024-05-15
08:20 | 2024-05-15
08:05 | 2024-05-15
00:44 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24