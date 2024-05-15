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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع بدعم من قوة الطلب
Lebanon 24
15-05-2024
|
23:19
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال تعاملات الخميس المبكرة، لتواصل تحقيق المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة حيث أظهرت البيانات ارتفاع التضخم بأقل مما توقعته الأسواق مما يدعم التوجه لخفض أسعار الفائدة، وهو أمر قد يعزز الطلب بصورة أكبر.
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تحرك الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 83.17 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 79.06 دولار بحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل، مما عزز توقعات الأسواق المالية بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في أيلول، وهو ما قد يهدئ من قوة الدولار ويجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مما يعكس زيادة نشاط التكرير والطلب على الوقود.
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