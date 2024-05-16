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إقتصاد
سيمنس تسجل أرباحا فصلية بأقل من التوقعات عند 2.2 مليار يورو
Lebanon 24
16-05-2024
|
04:05
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أعلنت شركة سيمنس الألمانية الخميس عن انخفاض أرباح الربع الثاني من سنتها المالية، في أعمال الصناعة الرقمية بعد أن عانت من تباطؤ في قطاعها الرئيسي للتشغيل الآلي للمصانع.
وقالت الشركة التي تصنع القطارات وأنظمة التشغيل الصناعي إن الأرباح الصناعية انخفضت اثنين بالمئة إلى 2.51 مليار يورو (2.73 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار. وهذا أقل من متوسط توقعات المحللين التي استطلعتها الشركة بتحقيق أرباح 2.68 مليار يورو.
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وتراجعت المبيعات واحدا بالمئة إلى 19.16 مليار يورو، أي أقل من التوقعات البالغة 19.28 مليار يورو، بينما انخفض صافي الربح إلى 2.19 مليار يورو.
وذكرت الشركة إن الصناعات الرقمية، وهو قطاع أنظمة برمجيات المصانع والتشغيل الآلي بالشركة، عانت من انخفاض الطلبيات والمبيعات والأرباح خلال هذه الفترة.
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