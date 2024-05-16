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إقتصاد
ضعف الاستهلاك يضرب الاقتصاد الياباني
Lebanon 24
16-05-2024
|
23:00
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انكمش اقتصاد اليابان في الربع الأول وسط ضعف الاستهلاك والطلب الخارجي، مما يشكل تحديا جديدا لصانعي السياسات في وقت يتطلع فيه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بعيدا عن مستوياتها القريبة من الصفر.
وأظهرت بيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي صدرت الخميس أن الاقتصاد انكمش 2 بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى آذار على أساس سنوي عن الربع السابق، وهو انخفاض أكبر من نسبة 1.5 بالمئة التي توقعها الخبراء في استطلاع لرويترز.
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كما أظهرت البيانات انكماشا فصليا بواقع 0.5 بالمئة مقابل توقعات الخبراء بهبوط عند 0.4 بالمئة.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، 0.7 بالمئة وهو ما يزيد عن الانخفاض المتوقع عند 0.2 بالمئة.
وهذا هو الربع الرابع على التوالي من التراجع وبما يشكل أطول سلسلة من الانخفاض منذ عام 2009. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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