أرقام تاريخية.. مؤشر داو جونز يرتفع إلى مستويات كبيرة

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لأول مرة في التاريخ سجل مؤشر داو جونز الصناعي 40051 نقطة، الخميس، في سابقة للمؤشر منذ 128 عاما، مدعوما ببيانات تضخم إيجابية ونتائج قوية لأرباح الشركات.بيانات التضخم التي شهدت تباطؤا تنعش آمال المستثمرين بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، ما دفع بتعافي مؤشر الأسهم القيادية لداو جونز قبل أن يعود للانخفاض بشكل طفيف عند مستوى 39869 نقطة.وعززت مؤشرات اقتصادية صدرت في الولايات المتحدة في الفترة الماضية التفاؤل، وتظهر بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أنها ارتفعت بأقل من المتوقع، في نيسان الماضي، مما يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في البلاد.موجة الارتفاعات في مؤشر داو جونز منذ بداية العام، تعني أن الركود الذي تخوف منه الاقتصاديون بسبب الزيادات التي طرأت على أسعار الفائدة لم يحصل.ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الانتعاش يترافق مع تحسن في مؤشرات الوظائف، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي، وحتى السلع الباهظة، والسفر، على الرغم من مخاوف استمرار التضخم.وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء أسعار الفائدة عند مستوياتها مرجحا إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.