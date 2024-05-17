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إقتصاد
البيتكوين يرتفع والدولار يتجه لتكبد الخسائر.. كم سجّلت الأسعار؟
Lebanon 24
17-05-2024
|
00:55
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يتجه الدولار الجمعة لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل اليورو في شهرين ونصف بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ كل من التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة.
وصعد اليورو 0.9 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع مخترقا مستوى المقاومة حول 1.0855 دولار وتم تداوله عند مستوى مرتفع بلغ 1.0895 دولار في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.
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ووصل في أحدث التداولات إلى 1.0861 دولار.
وجاءت أرقام التضخم السنوية في الولايات المتحدة لشهر نيسان متوافقة مع التوقعات، لكن كونها جاءت أقل من الشهر السابق عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة في أيلول وكانون الاول، وهو ما قاد لارتفاع الأسهم والسندات وضغط على الدولار.
وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وزاد الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له هذا العام.
وبلغ الدولار الأسترالي مستوى 0.6675 دولار.
واستقر الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات عند 0.6120 دولار ويترقب المتداولون اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل والذي من المتوقع أن يبقي خلاله على الفائدة الرسمية عند 5.5 بالمئة.
وصعد الجنيه الإسترليني1.1 بالمئة هذا الأسبوع إلى 1.2664 دولار، فيما استقر الين الياباني إلى حد كبير عند 155.48 للدولار.
وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين 6.6 بالمئة هذا الأسبوع إلى 65343 دولارا. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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