أسعار المنازل في الصين تنخفض

تراجعت أسعار المنازل في الصين بوتيرة أسرع خلال أبريل، مما يبرز سبب تكثيف الحكومة لجهودها الرامية إلى معالجة أزمة العقارات المستمرة منذ عدة أعوام في البلاد.



وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة -باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة- انخفضت بنسبة 0.58% مقارنة بـ"آذار".

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كذلك، تهاوت قيم المنازل القائمة بنسبة 0.94%. وكلاهما كان أكبر انخفاض خلال عقد.



ويعمل صُناع السياسات على تسريع جهود إنعاش الطلب على المنازل ومعالجة وفرة المعروض. وتعمل المخاوف بشأن قيم الوحدات السكنية والشقق غير المكتملة والأمن الوظيفي على ردع المشترين، مما يطيل فترة التباطؤ في سوق العقارات، والتي تضغط بدورها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. (بلومبرغ)