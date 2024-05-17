الخسائر كبيرة... شركة معروفة جدّاً تُسرّح 4000 موظف

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قالت شركة "توشيبا" اليابانية إنها ستُسرّح 4 آلاف موظف بحلول تشرين الثاني المقبل، وهو ما يعادل 6 بالمئة من عدد موظفيها.وأوضحت الشركة في بيان، أنها ستُقلّص عدد موظفيها بإعادة هيكلة نفسها بسبب الخسائر المالية الأخيرة.ووصف الرئيس التنفيذي للشركة شيمادا تارو عملية التسريح من العمل بأنها "قرار مؤلم".وقال: "هذا ضروري لتتمكن "توشيبا" من البقاء 100 عام أخرى". (سكاي نيوز)